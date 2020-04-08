月嫂女王W女和Z男台商之間究竟有無發生性關係，女方大方坦承，而男方卻堅稱沒有，令外界猶如霧裡看花，弄不明白，包括2人第1次發生衝突時，W女持果叉劃傷Z男，更在他的後腰留下4個明顯的叉痕小洞，但為何酒後大打出手、彼此傷害的原因也不知道，因為Z男說「我全都忘了」。

2017年7月4日晚上，2人發生第1次衝突。當天晚上Z男邀約W女以及另外2位朋友到他新店住家聚會，4人在客廳聊天喝酒，大家都喝得有酒意時，Z男的2位朋友先行離開，而當W女準備離去時卻突然與Z男發生爭執，雙方大打出手，W女持水果叉朝Z男揮舞，不慎劃傷Z男身體數處，還一叉猛力戳進Z男的後腰近脊椎處。

混亂中，W女的包包、手提電腦、手機等散落一地，客廳一片凌亂，由於2人都有酒意，誰也說不清爭吵的原因，但Z男事後當晚和朋友的對話內容出現「她要看我的手機，我不肯，她就出手來搶」。可是Z男對當晚所發生的事表示「全部都忘了」。

事發當晚警方獲報上門時，W女已被Z男推出屋外，W女一口氣對Z男提告了傷害、侵占、毀謗及妨害電腦使用等4項罪名，Z男則未對W女提告。但W女不久後又在7月30日與Z男提出和解，Z男則只要求W女「以後控制好自己的情緒就好。」

Z男遭W女持叉猛力刺向後腰近脊椎處，至今仍留下4個小洞的明顯傷痕。（圖／趙世勳攝）

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(中時電子報)