創立台灣知名月嫂產業的W女，因外型亮麗、長相甜美而被網友稱為「月嫂女王」，如今她捲進一場性愛影片醜聞，但影片卻是他的Z姓台商好友傳給她的老公，就在W女和Z男第1次衝突和解後，2人表面上恢復往來，但2017年11月間，W女卻突然告訴Z男母親「妳知道妳兒子是小王嗎？」2人為此再度反目。

「巧合的是」，就在同一時間，Z男竟在色情影片的群組裡發現有2段性愛影片中的女主角居然是W女，Z男自稱為了報復W女指控他是小王，還把母親拖下水，於是下載性愛影片後透過臉書傳給W女的老公。

檢視這2段僅有影像沒有聲音的影片，1段約有3分鐘，另1段僅有1分鐘的長度。場景是在旅館內的床上，且視角應是由男方手持手機拍攝，大多都是近距離的「器官活動」畫面，但有拍到女主角的全身及臉部，明顯可辨識出就是W女，至於男主角的臉則完全未在影片中出現，其中1段影片結束前W女還開心用手比出YA的手勢。

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(中時電子報)