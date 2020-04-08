台商Z男將2段自稱上網發現的W女性愛影片寄給她的老公Y醫師，結果事件愈演愈烈，W女的老公Y醫師拿到影片後質問W女，W女大方坦承自己是影片中的女主角，結果Y醫師表示「只要不搶小孩監護權就願意原諒W女」，孰料W女不同意，於是Y醫師提告W女和Z男通姦。

開庭時，W女除坦承外遇外，也爆出性愛影片的男主角就是提供影片的Z男，並指出她與Z男自2017年4月至7月，兩人做愛3次，地點都是台北的汽車旅館。

Z男當庭否認通姦，並要W女詳細說出兩人做愛日期及時間、汽車旅館名稱以及他的身體特徵，W女均無法完整陳述，結果法官以Y醫師「已口頭承諾原諒妻子且不得提告」為由，而Z男與W女屬於同案被告，因此判決本案不受理，也未對影片中的男主角身分深入追查，讓此案成了各說各話的羅生門。

Z男無奈的說，「我只是氣不過被誣指是小王，而告我的Y醫師又當庭罵我是『畜牲』，平白無辜受此冤屈，才會想要討回公道」。

Z男強調，「我不想、也不願意把他們對我的傷害去提告，但不代表他們的所作所為是可以被接受的。希望他們夫妻倆可以從中學習到教訓，檢討反省自己的為人處事是否適當，我的目的是盡快終止這場無聊的糾紛」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)