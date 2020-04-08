小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】高喊百分百言論自由 綠營問心有愧

4月7日是鄭南榕逝世31周年紀念，鄭南榕生前信仰，一是台灣獨立，一是言論自由，而且是百分之百的言論自由，「不是你給我說話的自由，而是我想說什麼就說什麼的自由。」現今台灣，只有台獨言論是百分之百自由，反獨和統一的言論受到箝制，鄭南榕若在世，看到政府排除異己聲音，意圖製造意識形態的一言堂，他一定反對，也會挺身維護發表不同意見的自由。

【2】符合自首 華山分屍案凶手逃死

喧騰一時的華山分屍案，凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，一審判陳死刑，但高院7日宣判，認定陳因自首符合減刑要件，逆轉改判無期徒刑、禠奪公權終身。

【3】華遠前董座任大炮 涉違紀違法遭查

素有「任大炮」之稱的前北京市華遠集團董事長任志強，日前疑似寫了一篇《剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑》文章，被外界視為炮轟大陸領導人習近平，在文中指北京抗擊新冠病毒疫情不力，而後失蹤。北京紀委監委昨晚通報，任志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受北京西城區紀委區監委紀律審查和監察調查。

【4】企業雇新鮮人 每月補助12K

新冠肺炎衝擊就業市場，影響新鮮人求職。勞動部長許銘春昨表示，勞動部已研擬方案，企業若雇1位新鮮人，將補助企業每月12000元，為期1年，預計協助6萬名新鮮人進入職場；針對受影響勞工，也將推出低利紓困貸款，每人最高貸款額度10萬元，政府補貼第1年利息，利率1.845％，可供50萬勞工申貸。

【5】李蒨蓉從夫妻對立到包容 善用關鍵17秒

李蒨蓉5年前發生阿帕契事件後，演藝事業全面停擺，不僅被廠商提告求償，家人也受嚴重波及，母親被公開汙名而崩潰、先生的公司遭銀行刁難、2個孩子在學校受到異樣眼光，更別說她自己內心不停出現絕望聲音。這幾年來，她靠親友支持與宗教力量重新站起，在新書中誠實面對那段過去，「曾經恨過自己，這是最可怕的恨，你恨自己所有事，學習等待非常重要，你要給時間『一點時間』。」

(中時電子報)