美國航空母艦羅斯福號爆出逾百船員確診，艦長克勞齊上校向上級求援、撤離船員的求救信外洩遭拔官，美國海軍代理部長莫德里（Thomas Modly）怒轟艦長是笨蛋的音檔遭外洩引發撻伐，莫德里於昨（7）日請辭下台。

停靠關島的美國航空母艦「羅斯福號」逾百船員感染新冠肺炎，克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）先前致求救信給上級，請求撤離船員，不過信件內容後來遭外洩給媒體，美國海軍代理部長莫德里指出，克勞齊上校透過未加密管道傳送郵件給多達2、30人，沒有盡到職責，確保信件不會外洩，因此解除克勞齊上校艦長一職。

莫德里6日飛往關島，向「羅斯福號」上數千名士兵致詞，當著士兵面前痛批克勞齊上校「太天真、太愚蠢」，在指揮鏈外外洩求救信內容是「背叛」行為，這樣的言論立刻引發批評，讓他寶座不保。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，莫德里在辭職信中向所有海軍致歉，「我為能夠為所有海軍、海軍陸戰隊成員服務感到感激，他們是我將永遠為軍隊服務的原因，他們彌合國家分歧，讓這個國家成為世界歷史上最棒的國家。」

「這也是為什麼我懷著一顆沉重的心遞交辭呈，辭呈即刻生效。」

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）隨後證實，已經接受莫德里的辭呈。艾斯培表示，莫德里是主動提出辭呈，置海軍於船員於個人之上，羅斯福號以及整個海軍也才得以繼續前進。艾斯培指出，莫德里真心關懷水手，服務國家多年，他對任何為國家服務的人致上最深的敬意，莫德里就是其中之一，「我為他獻上最好的祝福。」

(中時電子報)