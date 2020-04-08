金管會公布外資進出最新統計，隨著新冠肺炎疫情重創全球股債市，外資再度上演大逃殺，2020年3月淨匯出達近103.96億美元（約新台幣3150億元），創下單月最高淨匯出紀錄。截至3月底，外資累計淨匯入降至約2005.97億美元，為近7月低點。

金管會統計，外資2020年3月淨匯出約103.96億美元，其中一般外資淨匯出約103.89億美元、陸資淨匯出約0.066億美元。累計首季外資淨匯出約130.03億美元，其中一般外資淨匯出約129.91億美元、陸資淨匯出約0.12億美元。

由於新冠肺炎疫情於台股春節期間爆發，外資2020年1月雖持續淨匯入約12.9億美元，但幅度已見明顯縮手，2月轉為淨匯出約38.97億美元，終止連5月淨匯入、並創近半年最大淨匯出，3月淨匯出暴衝至103.96億美元，衝破2011年8月創下的80.22億美元紀錄。

同時，外資對台股賣超力道三級跳，2020年3月合計賣超台股達約3763.21億元，較2月1292.46億元暴增1.91倍。其中，對上市股票賣超達3587.08億元，較2月1298.73億元暴增1.76倍，對上櫃股票亦由多轉空、大舉賣超176.13億元。

累計外資2020年首季賣超台股達約5420.27億元，其中對上市股票賣超達5315.79億元，對上櫃股票亦轉為賣超104.48億元。

(時報資訊)