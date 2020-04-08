金管會公布國銀最新獲利狀況，2020年1～2月稅前獲利627.5億元，年減21.8億元或3.4％，各類分行中僅國際金融業務分行（OBU）獨守成長。銀行局副局長黃光熙表示，主因新冠肺炎疫情重創全球資本市場，使國銀投資金融資產評價收益減少所致。

據金管會統計，國銀2020年1～2月各類分行中，僅OBU稅前獲利187.6億元，年增10.8％。國內總分行稅前獲利372.1億元，年減6.8％，海外分行稅前獲利58.9億元，年減17.8％，中國大陸分行稅前獲利8.9億元，年減0.3％。

黃光熙表示，國銀前2月獲利出現衰退，主因受新冠肺炎疫情影響，全球資本市場波動加劇，使國銀投資金融資產評價收益減少。其中，國內總分行投資及其他淨收益年減達128億元，所幸利息及手續費收益分別年增32億元、28億元、呆帳提列準備金亦年減63億元。

而OBU前2月獲利維持成長，主要受惠投資金融資產評價利益增加，年增達27億元。海外分行及中國大陸分行獲利衰退，主因呆帳提列準備金增加，其中海外分行年增達11億元，中國大陸分行則在2月增提3億元。

國銀截至2月底總放款餘額30.02兆元，月增1232億元。逾放金額706億元，月增11億元，逾放比0.24％、月增0.01個百分點、年減0.01個百分點。備抵呆帳覆蓋率590.24％，月減6.49個百分點、仍年增達43.61個百分點，提列狀況維持較高水準，應屬穩健。

(時報資訊)