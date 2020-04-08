金管會2020年2月信用卡業務市場概況，該月簽帳金額2184億元，月減25.03％、仍年增3.16％，續創同期新高。但累計1～2月簽帳金額4915億元，年減2.3％，為2009年金融海嘯以來近11年來首見衰退，顯示新冠肺炎疫情已對民眾消費狀況產生衝擊。

金管會統計，2月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約4082萬張，月增0.61％、年增8.18％，總有效卡數約3204萬張，月增0.06％、年增7.59％。循環信用餘額約1108億元，月減2.29％、年減0.26％。簽帳金額2184億元，雖月減25.03％、但年增3.16％。

信用卡簽帳金額連2月下滑，雖然2月仍較去年同期成長、改寫同期新高，但合計1～2月簽帳金額約4915億元，較去年同期5030億元減少2.3％，終止連10年成長態勢，為2009年金融海嘯以來首見衰退，當年前2月簽帳金額年減達15.16％。

對於2月信用卡簽帳金額續降，銀行局官員表示，主因今年春節落於1月，銀行推出促銷活動，加上適逢繳保費及旅遊旺季、且2月工作天數較少，均墊高比較基期。不過，官員也坦言，由於民眾因疫情取消出國旅遊、減少外出及聚餐消費，確實已產生部分影響。

據金管會統計，由於金融海嘯衝擊經濟，2009年1～5月信用卡簽帳金額均出現「雙降」態勢。而2010～2019年間，信用卡簽帳金額均逐年成長，其中涵蓋春節時期的前2月簽帳金額，10年來亦維持成長態勢，年增率介於2.96～18.4％。

隨著新冠肺炎疫情延燒全球，各國紛紛祭出封城、鎖國等防疫禁令，消費者取消出國旅遊，減少外出、聚餐消費計畫，雖然電商、網購等「宅經濟」線上刷卡消費有望成長，但對於能否彌補流失的旅遊、航空、電影、百貨、餐飲等實體消費，業者坦言並不樂觀。

(時報資訊)