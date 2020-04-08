工業電腦大廠研華（2395）受惠中國大陸昆山製造中心逐步復工，2020年3月合併營收自近2年低點顯著回升。不過，受新冠肺炎疫情影響，首季合併營收「雙降」至112.72億元，為近2年半低點，但表現符合公司先前法說時預期。

展望後市，研華經營管理總經理暨財務長陳清熙先前表示，第二季接單狀況優於去年同期，但部分原物料可能短缺，加上全球疫情仍嚴峻，短期營運不確定性仍高。不過，董事長劉克振表示，客戶並未出現砍單狀況，對於未來營運展望不悲觀。

研華公布2020年3月自結合併營收40.76億元，月增達26.18％、仍年減10.46％，為近3年同期低點。累計首季合併營收112.72億元，季減17.54％、年減8.36％，亦為2017年第三季以來近2年半低點。

觀察3月各區域營收表現，研華表示，以台灣表現最突出，其他市場則普遍衰退。以事業群觀察，則以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）維持年成長，其他事業部門多出現衰退。

以首季各區域營收表現來看，研華指出，以台灣、韓國及東南亞市場成長相對突出。以事業群觀察，表現則普遍衰退，其中以嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與應用電腦事業群（ACG）表現相對穩定。

研華先前法說時指出，由於疫情影響昆山廠復工進度，加上出貨遞延、供應鏈短缺影響，預估合併營收落於3.65億～3.75億美元，年減5～10％，毛利率37～39％，營益率11.5～13.5％。由於今年業外無處分收益挹注，獲利可能出現雙位數衰退。

截至4月1日，研華台灣、昆山及日本製造中心產能及出貨狀況均維持正常。組裝產線方面，台北、昆山、福岡的營運、產能、出貨狀況均正常，歐洲及美國營運及出貨正常，但美國產能目前僅6成，歐洲產能則達95～115％。

(時報資訊)