新冠肺炎疫情對餐飲業營運衝擊日益顯著，連鎖餐飲集團六角（2732）開出餐飲業第一槍，宣布將發放價值4.5億元的「振興省錢券」，祭出買1送1等多項優惠，盼刺激消費力道，並號召旗下9大品牌、逾百家門市力挺防疫，針對醫護從業人員提供9折優惠。

六角旗下包括主力茶飲品牌Chatime日出茶太、BAKE CODE烘焙密碼、仙Q冰果室、春上布丁蛋糕、英式輕食品牌Engolili英格莉莉，並透過旗下子公司王座（2751）代理經營銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、京都勝牛、大阪王將等餐食品牌，全台門市超過百家。

六角表示，集團在1月疫情爆發前即超前部署，要求所有門市同仁每日測量體溫、提升手部清潔規範，並定期進行門市消毒作業。為響應全球防疫，已布局全球45個國家地區的日出茶太，亦換上「Wash Hands Keep Health」的防疫版Logo，加強提醒宣導勤洗手的重要性。

六角此次宣布聯合旗下9大品牌推出「振興省錢券」，消費者只要加入六角美食通APP或品牌[email protected]好友即可免費下載。每月將提供45張優惠折扣券、優惠價值達9071元，將連續發放2個月，預計發出50萬份、總價值達4.5億元。

六角表示，優惠活動自即日起持續至5月底，使用六角美食通APP至門市消費，還可同時累積優惠點數，盼透過滿足民眾消費需求，進而帶動跨品牌消費、提升買氣。同時，集團亦祭出醫護人員專屬消費優惠，憑工作識別證至旗下品牌消費，均可享9折優惠。

(時報資訊)