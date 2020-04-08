武漢市在今(8日)將解除封城，武漢市將解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇7日主持召開省防控指揮部會議指出，要始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，保持突發公共衛生事件一級應急回應不變，新增病例零增長不等於疫情零風險，交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。

中共中央機關報《人民日報》客戶端昨特別以斗大的圖配標語提醒，武漢就要「解封」，風險仍存在，民眾不應放鬆。大陸國家衛健委周二（7日）上午公布，大陸過去一日新確新冠肺炎確診病例共32宗，全部為境外輸入，全日無新增死亡病例。

應勇強調，控管社區和重點人群防控，外防輸出、嚴防輸入。要繼續強化社區管控，加快形成以物業、志願者、網格員為主體的常態化防控隊伍，嚴格執行人員進出「社區身份必問、資訊必錄、體溫必測、口罩必戴」，守牢社區第一道防線，繼續做好群眾生活必需品保供穩價工作。

要嚴格管控公共場所，實施限制開放清單管理。要進一步加強重點人群流調和防控，對治癒出院患者實行隔離觀察、複診複檢、跟蹤隨訪等全流程健康管理；對複陽病人加強跟蹤管理和醫療救治；開展無症狀感染者的監測預警、篩查甄別、隔離管理、醫療救治，對其密切接觸者實施相關醫學管理，切實阻斷傳播途徑。要對重點人群和特殊場所人員全部進行流調和核酸檢測。

應勇也強調，解除通道管控後，仍要宣導「非必要不外出」，同時嚴格健康碼管理，實行人員憑健康碼「綠碼」安全有序流動。要繼續加強發熱門診管控，強化閉環管理。要加強與外省（區、市）聯防聯控，精准對接第一入境口岸所在地隔離結束後來鄂人員資訊，確保納入社區管控。

並要做好交通運輸保障，逐步有序恢復省際交通、城市公共交通，更大力度推動貨物進出口。要積極穩妥化解疫後綜合症，確保社會大局穩定。要切實抓好復工複產、交通恢復、專案複建後安全生產工作。

(中時電子報)