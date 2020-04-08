高雄市選委會昨（7）日宣布罷韓二階連署過關，罷免投票可望在6月舉行，決定高雄市長韓國瑜去留。自從大選過後，韓國瑜面對媒體態度轉為低調，挺韓民眾也積極替他宣揚市政，面對罷韓連署過關，網友呼籲韓粉們，「別跑在市長前面」。

罷韓二階連署過關，高市選委會主委陳雄文表示，罷韓團體在3月9日提交40萬6880份二階連署書，經兩個月審核，認定有效數量為37萬7662份，通過22萬8134份的門檻。

今日高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元，將北上到高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。王淺秋指出，罷免案在市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

挺韓社團「韓家軍 市政宣揚」網友呼籲，大家別跑在市長前面，跟著市長的信號，面對一直用仇恨與對立和謠言在操作的內容，別理會。

其他網友留言紛喊「市長加油」，千萬要冷靜，「不要讓他們有話題，他們最近新聞很少」、「我是高雄人，我堅持反對罷免認真為高雄付出的韓市長！」也有人提出，目前正值防疫期間，應避免投票群聚感染，「你們確定要逆時中嗎」？

(中時電子報)