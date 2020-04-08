罷韓二階連署過關，6月間可望舉行罷免高雄市長韓國瑜投票。為反制罷免案，韓國瑜已委任前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。對此，桃園市議員王浩宇喊六字讓網友怒了！

前高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元將赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。王淺秋昨表示，罷免案在韓上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

然而，這項舉動在網路上引起極大討論。王浩宇在臉書貼出一張韓國瑜的照片，當時韓說道「你要罷免放馬過來，我自己會簽」。王浩宇直言，「現在怎麼縮了？」網友則回應表示「中壢怎麼會選出這種每天po多篇文，只出一張嘴的議員，怎麼了，真的很納悶！今天幾篇了？」、「你連這種爛市長都比不上，人家違建馬上自己拆，你家呢！繼續賴皮」。也有許多網友力挺韓，並表示「韓國瑜市長終於反制了」、「終於硬起來了」、「溫良恭儉不讓」。

(中時電子報)