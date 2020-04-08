謝忻和阿翔爆出不倫戀後形象重創，連帶影響演藝事業，失去主持棒、日前又和待了13年經紀公司解約，現靠零星通告支撐，不過近日她被周刊爆料，悄悄到咖啡店打零工，且還是實習階段沒領薪水，對比受經紀公司保護的阿翔，謝忻際遇頗為心酸。

謝忻不倫戀後收入驟減，好不容易接到主持工作，結果只錄3集慘遭腰斬，只能靠零星通告支撐，但話題總圍繞阿翔，據《鏡週刊》報導，謝忻被直擊出現在永康街某咖啡店，忙進忙出當起服務生，打掃雜務、點餐送餐等，幾乎沒空閒時間，連續忙了4個小時都沒坐下來過。

而記者上前詢問她為何到這打工？謝忻顯得有些驚訝，並表示自己本來就夢想開一間咖啡店，所以先來學習煮咖啡，至於是不是在演藝圈生存不下去？她連忙否認，透露現在防疫時間比較閒，加上她想體驗各式各樣的生活，才會到咖啡店打工。

而有沒有領薪水？她也尷尬強調，自己沒有想收入，她來就是學習，目前是實習階段，所以還沒領取酬勞，而且人太多的話，還會叫她先離開，因為幫不上忙，現在的她吃好、睡好、心情好，也果斷表示不會想到阿翔了，「完全不會，過去就過了。」

(中時電子報)