雖已四月，下周一二(4/13、14)仍有大陸冷氣團到台灣。氣象專家吳德榮表示，周日(4/12)強冷空氣南下，下周一(4/13)全台天氣晴，但晚上及下周二(4/14)清晨、因輻射冷卻，北台灣平地最低氣溫下探11、12度；達到「大陸冷氣團」小於14度的標準，早晚要注意保暖。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今明(4/9)兩天東北季風影響，迎風面的北台灣雲多偶雨，中南部漸有陽光，周五周六(4/10、11)回溫大氣轉乾，除了東半部、北部山區外都是多雲到晴。周六晚上鋒面接近，全台有局部陣雨或雷雨。

吳德榮說，周日鋒面、冷空氣南下，全台有雨、氣溫驟降。下周一天氣晴朗無雲，但當晚及次日(4/14)清晨，北台灣平地溫度驟降至11、12度。但因天氣晴朗，白天氣溫就會回升，因此早晚低溫要注意保暖。

吳德榮解釋，到了4月中還有大陸冷氣團並不異常，只是少見，歷史上4月還曾有多次寒流記錄。

中視新聞

(中時電子報)