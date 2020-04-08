小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（8日）財經重點。

【1】蘋果看壞Q2銷售 悄悄砍單

新冠肺炎疫情衝擊全球消費市場，蘋果多家在大陸的台資供應鏈廠商證實蘋果砍單。一家位於長三角蘋果組裝廠的高階主管表示，主要原因是消費持續的疲弱，「除了中國外全世界的Apple Store都關門了，預計第二季（銷售）會停滯很多。」

【2】A股蘋果鏈、半導體 郭明錤：4月全面反彈來了

台股從低點8,523點以來波段反彈猛，加權指數直攻萬點，科技股扮演關鍵引擎，這股風潮連大陸A股也可望跟上。天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，大陸上證A股蘋果鏈、半導體族群可望於4月全面反彈，最悲觀氣氛已逐漸散去。

【3】破紀錄 外資3月淨匯出3,135億

外資再出現「驚慌式」出走潮。金管會7日公布3月外資單月淨匯出103.96億美元（約新台幣3,135億元），創下史上單月最大淨匯出量，首季外資合計淨匯出130億美元，也創同期最大淨匯出量。累計僑外資加上陸資淨匯入餘額到3月底為2,005.972億美元，降至近七個月新低。

【4】日廠停工台廠受惠 被動元件人氣升溫

肺炎疫情擴大，日本正式宣布進入為期一個月的緊急狀態，恐不利出口，而日前全球被動元件龍頭村田製作所（Murata）已因員工染疫大停工，MLCC（積層陶瓷電容）供給緊縮，傳國巨（2327）等獲客戶急找、簽長約綁料，帶動台廠被動元件族群人氣升溫、齊收紅。

【5】IMF：大陸經濟出現復甦氣息

國際貨幣基金組織（IMF）於美國時間6日發表報告指出，從大陸3月製造業採購經理人指數（PMI）回溫及衛星圖像顯示二氧化氮濃度增加來看，當地工業和運輸活動已有所成長，顯示中國已出現早期復甦跡象，儘管復甦跡象有限，但足以令人鼓舞，證明遏制措施可以成功控制疫情。

(中時電子報)