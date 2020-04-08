世衛警告：防疫措施不宜太早放寬 08:582020/04/08 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）發言人7日表示，該組織對於全球各國放寬新冠肺炎防疫措施並無一體適用的建議，但敦促各國政府解除速度不宜太快，以免疫情捲土重來。 部分國家新冠肺炎疫情出現觸頂跡象，促使這些國家領袖開始思考退場策略，希望盡快讓經濟重回正軌。對此，世衛組織趕緊出面提出警告。 世衛組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示：「最重要的一點是，別太早放寬防疫措施，以免疫情再度爆發。」 (工商 ) #防疫措施 #放寬 #發言人 #國家 #世衛組織 也許您會感興趣 推薦閱讀 鍾南山籲美 採更強力防疫措施 04:102020/04/04 兩岸要聞 美讚台防疫領袖 挺列WHA觀察員 04:102020/04/05 政治要聞 川普預警 死亡數堪比世界大戰 01:212020/04/06 國際大事 台大百人大班 今起線上教 01:212020/04/06 生活新聞 殺菌60秒用餐隔2公尺 老蕭錄《樂隊》過7關 04:102020/04/06 娛樂新聞 連假後開工 科技廠防疫措施再升級 14:532020/04/06 財經 中鋼：啟動加強防疫措施 規劃人力分流措施 17:262020/04/06 財經 防疫拉警報 墾丁飯店業向政府獻策 04:102020/04/07 產業．科技 武漢將解封 陳時中：防疫措施不變 15:112020/04/07 生活 口罩無法換世衛大會門票 04:102020/04/08 時論廣場 國際熱門新聞 新冠肺炎》美國確診數37萬 死亡破1.1萬例！川普斥WHO搞砸了 - 國際 納瓦羅：我早在1月就發警告了 - 國際 兒子給靈感 梅根哈利要創業被罵翻 - 國際 新冠肺炎》紐約確診數達13萬例！單日731死 創疫情爆發來新高 - 國際 7年來罕見！人類關在家後…印度沙灘出現「超壯觀景象」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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