世界衛生組織（WHO）發言人7日表示，該組織對於全球各國放寬新冠肺炎防疫措施並無一體適用的建議，但敦促各國政府解除速度不宜太快，以免疫情捲土重來。

部分國家新冠肺炎疫情出現觸頂跡象，促使這些國家領袖開始思考退場策略，希望盡快讓經濟重回正軌。對此，世衛組織趕緊出面提出警告。

世衛組織發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示：「最重要的一點是，別太早放寬防疫措施，以免疫情再度爆發。」

(工商 )