日本海事協會（ClassNK）、日本海洋聯合公司（JMU）和海事軟體公司NAPA在共同技術調查專案中，針對運用3D CAD模型的3D圖面審核，完成了可行性研究。

該協會表示，造船設計有逐漸從2D繪圖轉換成用3D CAD軟體設計的趨勢。目前各船級協會大多仍是根據2D繪圖來進行審圖作業，但也開始要求提出3D CAD模型的審圖模式。

該協會此次與JMU和NAPA是以實現3D圖面審核為目標，研究在各個審圖階段所需的技術開發。首先，JMU設計出一艘30萬DWT礦砂船的3D CAD模型，該協會再運用NAPA專為船舶設計所開發的3D CAD軟體「NAPA Designer」來檢視模型，再進行船體結構設計的審查評估，最後再利用該協會的電子圖面審核系統「NK-PASS」來進行圖面發送、儲存和通知審核結果。

此調查得出，船級認可所需的資訊的確可以透過3D CAD模型來進行確認審查，且「NK-PASS」也與3D CAD模型相容。此調查結果將作為未來技術研究的基礎，而該協會將持續與產業合作，以實現3D圖面審核的目標。

該協會執行董事兼技術本部長菅勇人（Hayato Suga）表示：「此研究已證明以3D模型為基礎的審圖模式，相當具有發展潛力。以3D為基礎的設計會是改善船舶業數位解決方案的關鍵，包括船舶設計、圖面審核和船舶維護。我希望整個產業能盡速了解到因為這項倡議，我們能提升效率和完成更多可能性，並能在更短的時間內，設計出更好、更安全的船舶」。

(工商 )