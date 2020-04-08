罷韓團體3月遞交40萬6880份連署書，昨（7）日高雄市選委會宣布，第二階段連署通過，有效份數為37萬7662份，預計6月舉行投票。不過，正值新冠肺炎疫情期間，網友擔心，屆時若仍受疫情影響，恐會影響投票意願。
高市選委會經兩個月審核，認定罷韓連署有效數量為37萬7662份，已達門檻，投票時間應落在6月。臉書社團「公民割草行動」網友表示，「第二階段通過超開心超感動，但現在疫情關係，一定很多人不出來投票，怎麼辦啊……好擔心啊」。
不少人擔心疫情影響投票，「希望不會是武漢肺炎拯救韓國瑜」、「希望6月疫情會好轉一點」，但有網友認為，6月疫情應該就緩和了，也紛紛提供防疫方法，戴口罩、消毒、保持社交距離，稱一定會去投票。
不過，罷免案在韓國瑜上任未滿一年就開始連署，遭疑違反選罷法，今日高雄市新聞局長王淺秋、律師葉慶元，將北上到高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。
文章來源：罷韓連署通過 韓粉籲「3字訣」挺韓？
(中時電子報)
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