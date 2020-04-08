高雄市選委會昨宣布罷韓二階連署過關，為反制罷免案，高雄市長韓國瑜預計今早將委任前新聞局長王淺秋、律師葉慶元赴台北高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀，要求停止罷韓案投票。罷韓團體「wecare」則在深夜3點回嗆。

針對罷韓案確定將舉行投票，國民黨發言人洪于茜質疑，罷韓連署有「偷跑」疑慮，中選會身為獨立機關，應說清楚按照選罷法規定，罷免案必須在公職人員就職滿1年才能提出，但罷韓團體卻有辦法在期滿1年隔日就送出3萬份連署，若沒有偷跑連署，怎麼提出？

她表示，中選會主委李進勇作為最高選務機關首長，應充分說明法律疑義，卻避不說明又刁難質詢立委，若不是失職就是失能。

WECARE則在7日深夜回應，「江啟臣、韓國瑜兩位，可否認真一點？好歹兩位也是幾十年的政治經歷。三招常識推理，破解你們大律師的興訟」。

第一、時間點無法說服社會

「如果一階你們一直認為違法，在元月17號中選會宣布一階過關，為何不提出停止訴訟。明顯是二階企圖剔除失敗，回過頭找一階麻煩吧！」。

第二、份數比重讓人笑話

一階只需要1%公民數(2.28萬)，然而二階都送40萬份了，一天都簽不只三萬份。質疑一階時間有意義嗎？真的需要，人家一天就可以簽完。實質不影響罷免成案。

第三、與常識不符

第一階段提議書每天掛在中選會網站，供任何人下載。也就是說，任何公民，均可以自行下載擔任提議人，對於其選區政治人物發起罷免提議連署。有可能從第一年之內，連署到第四年才完成一階。

WECARE強調，一階是開放的，不限時的，因為還有二階，而二階是限時賽，而且份數要求十倍，這就是制度設計避免罷免浮濫，這不是民主常識嗎？」看一下中選會網站吧！

(中時電子報)