為提供民眾更方便、快速又安心的口罩領取服務，統一超(2912)7-ELEVEN及全家便利商店(5903)分別自4月9日推出APP領口罩服務，其中7-ELEVEN整合3大APP推出手機條碼領口罩服務，開放4月9日至22日止「口罩實名制2.0」第三波選擇到7-ELEVEN領口罩的民眾使用；全家則是只要加入全家會員，並下載全家app或MyFamiport app，再進入「口罩領取專區」依步驟進行領取。

「口罩實名制2.0」第三波自4月9日至22日止開放領取口罩，為打造便利、低接觸的領口罩服務，統一超7-ELEVEN及全家便利商店分別推出APP領口罩服務，其中7-ELEVEN整合3大APP(含7-ELEVEN APP、OPEN POINT APP、ibonAPP)推出手機條碼領口罩服務，開放4月9日至22日止「口罩實名制2.0」第三波選擇到7-ELEVEN領口罩的民眾使用，凡持有智慧手機並成功下載3大APP者，皆可透過APP中的「線上口罩取貨專區」導至ibonline，點選「口罩取貨專區」並輸入身份證字號末4碼與領取序號，即可獲得專屬條碼臨櫃領口罩，且門市內的ibon機台持續提供實體服務，提供民眾更多元的領口罩管道。

全家亦在APP新增口罩領取功能，民眾只要先加入全家會員，並下載全家app或MyFamiport app，然後進入「口罩領取專區」，並輸入身分證字號末4碼及購買序號，確認訂購資訊，取得APP產生專屬口罩領取條碼，再至櫃檯即可順利兌換。

兩大超商亦針對領口罩推出優惠促銷方案，其中統一超7-ELEVEN推出領口罩民眾享有當筆消費指定9款商品超值優惠價，並免費贈送7-ELEVEN線上購物中心「單筆滿711元現折100元」折價券，領口罩當下即可收到折價券序號小白單，使用期限自4月9日至5月22日止；全家亦針對第三波口罩預購指定「全家」取貨之消費者，自4月9日起可享大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張。

此外，為落實政府倡導社交距離規範，全台超過3500店舖之「全家」本周將展開調整櫃台結帳排隊保持1.5公尺社交距離，店舖休憩區桌椅也採梅花座或是單人座，另外在醫院、廠辦、學校等商圈的休憩區將暫停開放使用。而各地的客用廁所將視地區狀況公告開放與否。同時，我們也張貼公告呼籲民眾，如果有身體不適請戴口罩並將食物外帶，期望提供民眾購物安全、食用安心的環境。

(時報資訊)