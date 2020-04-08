隨著防疫措施成效逐漸浮現，美歐確診數與死亡率有下滑跡象，周二早盤道瓊指數大漲逾900點，但買盤力道未能延續到終場，尾盤受賣盤壓力，美股回吐漲幅，四大指數終場皆呈現下跌，跌幅介於0.12%~0.47%之間，台股ADR中以日月光ADR走勢最為強勁，上漲達4.95%。

美國新冠肺炎確診人數出現單日下滑，市場擔憂情緒獲得緩解，周二亞股出現彈升，台股加權指數開高後處於震盪格局，一度登上萬點大關，雖指數漲幅在盤中未顯著擴大，但盤面上仍有許多中小型股表現活潑。

終場加權指數上漲177.65點，收在9,996.39點，漲幅達1.81%，成交金額則為1717.82億元。

近日市場情緒回穩，短線上指數能否持續站穩月線大關，為觀察重點，考量萬點之上仍有套牢壓力，建議於操作上不宜過度追高，多加注意資金比重控管。

時序已進入4月，上市櫃公司陸續公告3月份營收，建議須留意手中持股之基本面表現、並適時汰弱留強。後續選股方向可關注網通、設備、筆電、伺服器、高殖利率等。

(時報資訊)