遊戲股王鈊象(3293)3月營收6.51億元，連續第4個月營收再創新高，月增3.78％，年增81.44％；第1季營收18.94億元，也再創單季新高，年增94.03％。此外，傳奇也公告3月營收2.17億元，月減15.83％，年減4.76％，第1季營收7.72億元，年減5.32％。

鈊象今年1月營收突破6億元大關，營運持續暢旺，公司在法說會上對於營收看法正向，也連續繳出創新高表現。

鈊象今年營運重點是經營海外市場、提高付費率與新增遊戲平台，公司憑藉著過去在東南亞市場銷售商用機台的經驗，在當地推廣《金猴爺老虎機》，目前在大陸、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞獲得不錯的成績。另外，除了既有的五大手遊平台《金猴爺》、《明星三缺一》、《滿貫大亨》、《金好運》、《海王寶藏》外，《金虎爺老虎機》內容優化後，已經有突破性進展，成為營收排名第六大的遊戲平台。

公司樂觀看待2020年表現，五大手遊也是主要發展方向，目前公司規模在全球市佔率仍低，成長空間仍大，法人估計今年獲利有機會挑戰5個股本。

傳奇MMORPG手遊《風之國度》，於全球各區推出，仍然穩定表現，屬於一款長青型賣座遊戲。3月營收仍在預期之內，來自於遊戲營收為2.08億元，權利金收入為0.09億元。

(時報資訊)