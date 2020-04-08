4月8日凌晨，車輛通過武漢北高速收費站（取自新華社）

4月8日零時起，武漢市正式解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，持有「綠碼」的民眾可以離城，中國鐵路局預估今日將有5.5萬人搭火車離城。

從1月23日武漢封城至今已經77天，湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部宣布，今天凌晨開始解封，恢復包括鐵路、民航、水運、公路和城市公車運行。

不過，解封不代表武漢民眾就可以到處趴趴走，當局要求小區實行身分必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴措施，希望守好社區防線，湖北省內各級學校繼續延後開學，開學時間還沒決定。

此外，民眾的移動要憑湖北健康碼「綠碼」來進行，湖北健康碼分成紅碼、黃碼與綠碼，綠碼指的是隔離很久相對健康的人，包括確診後治好的病例、疑似病例、無症狀感染者，隔離期滿28天沒有復發症狀並且開具證明的人，而紅碼則是確診病例，紅碼治好出院隔離14天沒復發症狀可以轉黃碼，回家再隔離14天就能轉綠碼。

(旺報 )