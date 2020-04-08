三立都會台十點改版，周四推出創新題材的《匠紫也可以》，為吸引觀眾，該節目一改過去行腳節目風格，內容走社會議題實境節目方向，企圖引起共鳴，首集以時尚網紅「啾愛跟風」的時尚造型師Judy Chou與髮型師黃一峯（風）兩人打頭陣，透過「芒草心協會」協助進行街友體驗，從中發現台灣基層角落的現實冷漠與溫暖，再透過街友改造、幫助街友方法大公開，堪稱史上最完整街友攻略特輯。

「我從來不知道，原來七成以上的街友都有工作。」相較於過去網紅僅進行街友過夜體驗，主持人風表示體驗街友工作不比街頭睡一晚簡單，他在發傳單、舉牌嘗試以幫路人剪髮賺外快，卻屢屢被冷淡回應，想盡辦法卻無法增加收入，讓他相當挫折，最後一整天只賺得800元，大嘆街友工作是他遇過最難、最挫折的挑戰。

體驗街友不順遂，Judy只能在街頭假寐但其實整夜未眠。（三立提供）

而販售大誌雜誌的Judy，在過程中看著來來往往的人群，不斷的叫賣卻難以賣出一本，也感到灰心，直到有消費者主動前往消費才讓她重振信心，對於努力一天最後賺得六百已感到相當感動。在龍山寺跟台北車站過夜時，還遭遇醉漢騷擾並被街友一路尾隨，一度因為街友鬥毆而中斷拍攝。

Judy與風也於節目中特別諮詢萬華社福中心資深社工楚怡鈞，「沒有街友不希望得到一個安穩的住所」以台北市來說，最基本房價8000到1萬元，但這個數字卻是很多街友一個月的薪水。體驗街友生活的現實衝擊後，Judy與風接下來更集結時尚圈30多位好友當志工，直衝台北車站邀請街友改造，證明演藝時尚圈一樣保有社會關懷與熱情。

(中時 )