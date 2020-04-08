32歲歌手謝和弦上月底開直播，意外揭露家中疑有大麻，女友莉婭通知謝和弦的父兄後，隨即偕同警察將謝和弦送醫。今(8日)莉婭接受媒體訪問，大反轉指出自己並非謝和弦和老婆之間的小三，並曬出分床照強調絕無靠潛規則，也抖出謝和弦另有一名陪玩的女粉絲叫陳寶。

謝和弦去年底呼麻被逮，他重獲自由後宣布要與結婚4年的Keanna離婚，兩人離婚手續還沒辦成，謝和弦就大方認愛女友莉婭，兩人還拍了婚紗照。日前謝和弦在IG分享Keanna所說的「毀滅性證據」，內容是一段Keanna疑似抓姦在床的錄音檔，而當中出現的莉婭也因小三標籤成為眾矢之的。

據《鏡周刊》報導，莉婭強調自己和謝和弦出遊都是分床睡，兩人相處的期間她是為了照顧謝和弦，而且把他當前輩看，先前有人目擊謝和弦和一女到宜蘭蠟筆工廠遊玩，莉婭澄清該女不是她，而是另一名女粉絲陳寶，而陳寶聽聞此事後在IG大罵莉婭為了官司竟用員工關係掩蓋兩人關係，「小三變成是我？這招真的很高明。」然對陳寶指控，莉婭回應會保留法律追訴權。

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(中時電子報)