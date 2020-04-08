高雄市長韓國瑜在總統敗選後，回歸高雄卻又要面對罷韓的挑戰，如今罷韓第二階段通過，韓國瑜團隊卻在昨晚突然傳出要對中選會提出行政訴訟，要讓罷免無效；對此，前高雄市新聞局長王淺秋指出，罷免案在韓市長上任未滿一年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，因此決定遞狀聲請停止執行。

這個作法引來多方討論，但一位韓粉指出，這個行為無疑是韓國瑜團隊的「示弱」，擔憂這樣的行為恐怕反而會激怒高雄人，因為「終止罷免」也就代表韓團隊認為罷免會通過，所以才希望依靠這些旁門左道來阻止。

該韓粉指出，韓國瑜面對罷韓，應該要確實做好市長該做的事，如今在防疫上高雄零本土感染，就做得很好，防疫分數及格，「越專心市政，罷韓就越急」，一急就會亂出招，而罷韓打過頭，市民的同情票就會導向韓國瑜，如此一來儘管罷韓成功，韓國瑜的個人實力也不會減少。

但如今韓國瑜卻打算走向「逃避罷韓」一途，這一步相當危險，只想靠行政法院最後一搏，卻不在可以控制的市政上加以反敗；走到這一步，罷韓投票恐怕已經毫無懸念了，若行政法院不挺韓，韓國瑜的政治生命恐怕會有危險。

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(中時電子報)