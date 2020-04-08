4月8日0時50分，離開武漢的第一班火車從武昌火車站開出，駛向廣州。封城76天後，武漢終於恢復與其他城市的自由流動。

《中國青年報》報導稱，武漢正在「一寸寸」地打開。歇業多日的早餐店門口重新排起長隊，一提面下鍋，蒸騰起霧氣，人們摘下口罩，端著熱乾麵邊走邊吃。住宅臨街的居民早上被車喇叭吵醒。

一名武漢市民用「病來如山倒」形容「封城」。「武漢解封了，但我還沒解封。」一名痊癒的新冠肺炎患者說。她剛剛從康復驛站返回家中，仍要居家隔離15天。

(旺報 )