武漢解封了 早餐店重新排起長隊 08:462020/04/08 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢歇業多日的早餐店門口重新排起長隊＞ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月8日0時50分，離開武漢的第一班火車從武昌火車站開出，駛向廣州。封城76天後，武漢終於恢復與其他城市的自由流動。 《中國青年報》報導稱，武漢正在「一寸寸」地打開。歇業多日的早餐店門口重新排起長隊，一提面下鍋，蒸騰起霧氣，人們摘下口罩，端著熱乾麵邊走邊吃。住宅臨街的居民早上被車喇叭吵醒。 一名武漢市民用「病來如山倒」形容「封城」。「武漢解封了，但我還沒解封。」一名痊癒的新冠肺炎患者說。她剛剛從康復驛站返回家中，仍要居家隔離15天。 (旺報 ) #武漢 #封城 #火車 #早餐店 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 網傳武漢將發23億人民幣消費券 刺激經濟 21:192020/04/04 兩岸 歐美封城效果差 鍾南山：不是鶯歌燕舞撒歡兒 21:192020/04/05 兩岸 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 大陸首現單日無新增死亡病例 09:492020/04/07 兩岸 武漢天河機場恢復國內航運：憑「綠碼」通行 12:572020/04/07 兩岸 台灣不能「封城」？專家透露效果短暫：但付出的代價很慘痛 22:472020/04/07 生活 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 武漢今「解封」76天封城告終！276班列車四散全境 07:542020/04/08 兩岸 兩岸熱門新聞 武漢今解封 凌晨起大批人離城 - 兩岸 - 旺報 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 德軍出動！口罩遭美阻劫 柏林請求軍方護送 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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