時報金犢獎希望學生向專業邁進，讓學生更了解市場需求，至第七屆開始以企業為題，讓廣告主加入金犢獎的活動當中，也讓同學以實務方向學習，從認知品牌、尋找品牌核心價值、再研擬出廣告內容、行銷方向，此產學合作平台己為金犢獎最大特色。

其中掌閱科技已經連續3年與金犢獎合作，從學生參賽的作品來看，不管是數量，還是參賽作品的質量，都在不斷提升，也讓掌閱科技品牌價值深獲年輕學子肯定。

因應網路世代市場趨勢，掌閱電子書APP成立於2008年9月，引入豐富多樣的內容，涵蓋出版圖書、網路文學、有聲書、線上課程、漫畫、雜誌等品類，以滿足用戶不同的閱讀需求，且支援多種閱讀格式，操作便捷，目前月活躍用戶量已達1.2億。

今年掌閱再度攜手金犢獎，以品牌形象設計命題「看書，上掌閱」為其主題，並特別鼓勵同學拍攝一分鐘的短視頻創意,來傳遞掌閱App給予用戶關於讀書的趣味經歷或成就感。今年參加掌閱品牌形象設計獲獎者，均有機會獲得掌閱實習/就業機會的獎勵。

徵件日期：即日起至9月30日止。

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(中時電子報)