38歲大陸女星姚笛因《裸婚時代》走紅，6年前她和文章的婚外情轟動一時，文章火速發文認罪，對姚笛則隻字未提，被貼上小三標籤後更慘遭封殺，去年文章離婚，姚笛已嫁富二代，近期復出的姚笛傻白甜眼神不見，多了強勢貴婦的霸氣。

演紅樓夢爭角色引流言 姚笛傳資方女友

姚笛來自普通工薪家庭，因家庭不富裕，從小就很獨立，18歲就自給自足，她曾透露自己在1999年拿到人生第一份薪水，是靠拍廣告賺了2000元人民幣，其中1800元拿來給父母買按摩椅，而土這台機器非常耐用，到現在還擺在家中「最尊貴的位置」。

姚笛踏入演藝圈的處女作是2007年李少紅執導的《紅樓夢》，當時歷經換導演、換角，姚笛的角色也一波三折，從薛寶釵、林黛玉變成王熙鳳，外界追問主因，李少紅都沒正面回應，也不透露是否有難言之隱，僅說：「我現在最重要的任務是拍戲以及協調拍攝時間、資金運作等問題，我只能盡我所能去顧全大局」。

當時有傳言指出，姚笛是因「資方女友」的身分，才能穩當演出《紅樓夢》，但當事人都沒回應，總之因《紅樓夢》的爭議，間接讓姚笛闖出了知名度，直到2012年和台灣男星林志穎合作拍攝電影《變身男女》，和2011年的《裸婚時代》，讓姚笛的人氣攀上高峰。

姚笛過去被爆介入文章家庭。（圖／達志影像；翻攝自姚笛微博）

姚笛女一角被換劉詩詩 狀告資方並索賠

人紅是非多，2013年姚笛原本計畫接演電視劇《對不起愛上你》，資方卻突然把姚笛從女主角拉下，改請劉詩詩當女一，姚笛公司為此狀告電視劇資方，並索賠420萬人民幣（約1807萬台幣），隔年姚笛接演電視劇《愛情碟中諜》，被指劇情神預言文章出軌事件。

五官精緻、身材姣好的姚笛出道後緋聞不少，2014年她被媒體拍到和已婚文章在深圳共度6天5夜，還被拍到擁抱、勾手等親密動作，文章當時發文道歉，但點名大罵爆料媒體：「要玩跟我玩，別涉及任何人，我陪你！我賤命一條」，文章太太馬伊琍最後選擇原諒，並寫下：「戀愛雖易，婚姻不易，且行且珍惜」，而姚笛從頭到尾沒正面回應，默默吞忍第三者罵名。

姚笛後來曾和台灣男星李威傳緋聞，李威還霸氣護愛說：「我現在在追姚笛，有錯嗎？」，然最後不了了之。2017年姚笛承認有新戀情，曬出和一大束玫瑰花的合照，寫下2字「是的」，臉上全是幸福神情，不久男方被起底是富二代高傑。

姚笛最近登封，過去少女味不再。（圖／翻攝自壹号THEONE微博）

美艷少女轉成霸氣貴婦 姚笛人生好比戲

去年文章和馬伊琍宣布離婚，姚笛順勢向粉絲承認已成人妻，直說：「我結婚了，我很幸福，餘生會珍惜」，去年10月一度傳出文章和姚笛復合，不久姚笛就被拍到同框富商男友，兩人趁深夜甜蜜蜜到電影院約會，用行動打破謠言，離開時男方還親密摟著姚笛肩膀，證明兩人沒分手。

今年過38歲生日的姚笛，最近受邀登上雜誌封面，她妝容變得成熟，嘴上塗著大紅色口紅，還綁了高馬尾，看似成熟不少，有人發現姚笛眼中過去的光彩不再，雖動作和服裝看來高貴霸氣，但姚笛的眉宇之間多了點畏縮感，臉龐也消瘦，看來經過這幾年人生的磨練，過去的白甜少女已成為幹練的富二代少奶奶。

姚笛去年被富二代男友求婚成功。（圖／翻攝自姚笛微博）

(中時電子報)