由廣明光電與台安創投投資的柏勝生技(BluSense Diagnostics)今（8）日宣布，成功開發可攜式醫療檢測平台 BluBox，並搭配微流道生物檢測 碟片 ViroTrack，攜帶與操作均十分便利，可協助在機場、港口等第一線防疫場所檢測新冠肺炎病毒，12分鐘即知結果。

成立於 2014 年的柏勝，是台灣與丹麥技術合作而成 立的新創公司，經我國科技部萌芽計畫補助輔導，主要股東為台安生技與廣明光 電。柏勝生技的生化研發基地座落於丹麥哥本哈根，而軟硬體研發中心與設備生 產則位於台灣桃園。

柏勝生技擁有國際團隊，並結合台灣 IT 產業優勢，以藍光 光碟機為基礎，設計開發可攜式醫療檢測平台 BluBox，並搭配微流道生物檢測 碟片 ViroTrack，發展出兼具高準確性、攜帶方便與操作簡 易之產品。僅需受測者一滴血液檢體(30 ul)，毋須進行離心等前處理，12 分鐘即 可取得定量且高靈敏度(sensitivity)與專一性(specificity)之檢測結果。

ViroTrack COVID-19 IgM/IgG已並在中壢天晟醫院協助下，持續優化檢測系統。 上週於丹麥第二大醫院 Hvidovre hospital 執行初步的臨床驗證，靈敏度高達 90%， 此結果令當地醫生十分振奮，消息並經丹麥著名新聞台(DR)採訪而披露。下周將 在義大利醫院將完成更大量的臨床驗證，預計在 5 月取得歐盟認證。

IgM 是感染初期出現的抗體，可用於疑似病例之早期篩檢;IgG 則於感染中 後期出現，可了解患者處於恢復期或過去曾被感染。臨床上同時檢測 IgM/IgG， 可動態瞭解患者處於何種感染階段。

柏勝的COVID-19 IgM/IgG 血清測試 主要可應用於:

(1)社區回溯與檢測疑似無症狀患者目前針對 COVID-19 以 PCR 為主要檢測方式。PCR 需專業人員操作且 4 小時方 能取得結果，有時需重複檢驗，因此造成醫檢實驗室承重負擔。柏勝生技快速且 準確的檢測技術可協助執行大量社區回溯、診斷出無症狀患者與篩檢旅遊史人員， 大幅減低醫檢人員的壓力。

(2)確認病患是否已無傳染力，符合出院標準(patients discharge) 現階段確認病患能否出院，需經 PCR 3 次採檢陰性。柏勝生技 COVID-19 血清 測試可提供定量之檢測結果，瞭解病患 IgG 與 IgM 抗體之變化，可作為是否適 合出院之參考依據。

柏勝生技擁有創新技術、專業研發團隊並具備與國際重要衛生組織合作之經 驗，當新傳染性疾病爆發時，有能力短時間內開發出相應的快速檢測產品。2016 年 Zika 在各地，尤其是中南美洲地區大爆發。當時柏勝生技在國際廠商高度競 爭下脫穎而出(獲選率 2%)，贏得美國國際開發署(USAID)「USAID-Combating Zika」研發獎金，並在預期的時間內完成產品開發與認證。

另外，柏勝生技亦於 2018 年獲得歐盟展望 2020 (Horizon 2020 SME Phase II)經費，此經費在歐洲獲選 率僅 3%，除給予實質補助外，同時更代表歐盟肯定柏勝生技為具有全球創新與 競爭能力的新創公司。

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