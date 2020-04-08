石知田、唐振剛、林意箴演出公視首部4K奇幻戲劇《妖怪人間》，6日現身蝦皮直播宣傳，三人透露劇組原本約好一起看首播，為配合防疫只好作罷。唐振剛則坦承自己還沒看，遭林意箴搞笑開轟「你出去！」三人現場化身心靈導師，開導觀眾走出疫情的低潮情緒，沒想到輪到林意箴時，她竟說：「低潮是不會過的。」嚇主持人一跳，原來她是想分享，「享受當下、堅持就會成功」的秘訣，成功扳回一城。

三人皆是首次挑戰特效劇，透露拍攝時特效全憑想像，場面尷尬讓他們經常嘲笑對方，其中飾演妖怪「墓坑鳥」的唐振剛，在戲中變身「不詳的大鳥」時全身都不能動，只能靠睜大眼睛發功，想像自己變熱、變大，沒想到因為眼睛太小遭到導演質疑「你剛剛有睜大眼睛嗎？」他在劇中擁有再現他人回憶的能力，讓飾演半人半妖「人妖」的石知田大喊羨慕。

林意箴與唐振剛擊掌。（蝦皮提供）

蝦皮直播精心準備妖怪級美食「蜜糖土虱」、「鴨血巧克力奶凍」作為懲罰，讓三人挑戰60秒快問快答、默契考驗等遊戲，同時擁有高學歷、高顏值的石知田，自信透露更喜歡被誇讚顏值高，期待有天能跟國際級女星周迅、張曼玉、艾瑪史東合作；而劇中與妖怪上演「人妖戀」的林意箴，害羞自曝近期看《醉夢者》被章立衡圈粉，幻想跟對方演吻戲，她也公開對自己左半邊身體超有自信，如果要裸半邊絕對選左半邊。

(中時 )