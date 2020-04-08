《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（8）日的國際新聞重點。

【1】美國確診數37萬 死亡破1.1萬例！川普斥WHO搞砸了

新冠肺炎來勢洶洶！美國確診數全球最高，達37萬，死亡數破1.1萬人！美國總統川普7日推文表示，世衛組織（WHO）防範新冠肺炎疫情有欠失當，提供錯誤建議。川普斥責世衛「真的搞砸了」，他也提出，將會檢視WHO拿了大筆美國資金卻以大陸為中心的作為。

【2】武漢今「解封」76天封城告終！276班列車四散全境

大陸湖北省武漢市因新冠肺炎而封城，歷經76天後，終於在今（8日）0時正式解封。武昌火車站緩緩開出載客列車，於0時50分載442名乘客，10個多小時後將抵達廣州，預計今日將有5萬5千人搭乘火車離開武漢。省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇7日主持召開省防控指揮部會議指出，要始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，保持突發公共衛生事件一級應急回應不變，交通管控解除不等於防控措施解除，打開城門不等於打開家門。

【3】日宣布緊急狀態 安倍提6經濟對策 重申不會封城

日本首相安倍晉三7日正式針對東京都、大阪府、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡縣等7都府縣發布「緊急事態宣言」，生效期間為4月8日起至5月6日。安倍強調，日本經濟面對戰後最大的危機，故將採取全球最大規模，占GDP2成的108兆日圓（約台幣30兆2千400億元）緊急經濟對策。

【4】批艦長笨蛋挨轟 美海軍代理部長請辭下台

美國航空母艦羅斯福號爆出逾百船員確診新冠肺炎，艦長克勞齊上校向上級求援、撤離船員的求救信外洩遭拔官，美國海軍代理部長莫德里（Thomas Modly）怒轟艦長是笨蛋的音檔遭外洩引發撻伐，莫德里於昨（7）日請辭下台。

【5】新冠疫情出現緩和！樂觀僅1日行情 美股開高收低 道瓊回吐900點漲幅

新冠肺炎疫情出現緩和跡象，繼6日美股上漲1627點後，樂觀行情僅有1日，7日美股瓊指數早盤一度飆漲937點，然之後開高走低，華爾街股市3大指數同步收低，道瓊收盤下跌26點。

(中時電子報)