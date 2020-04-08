陸軍航空特戰指揮部歸仁基地爆發營內士官兵結合一名曾在航特部擔保全的劉姓男子，以老鼠會方式招攬營內士官兵投資二手車及骨董詐騙吸金，至少10名士官兵遭半威嚇掏錢投資超過600萬，事後劉男神隱，受害官兵不甘損失向上級與警方檢舉，經航特部、台南警方與憲兵隊受理後偵辦，目前已將涉嫌招攬的3名士官移送法辦。

根據軍方調查，最上游的線頭劉姓男子，曾經擔任亞航保全人員，因工作需求，短暫在航特部台南歸仁基地服務過，因此與營內士官熟識。並透過幾位士官招攬士兵與學弟，以低投資高報酬的誘因，投資二手車及骨董。

涉案的3名士官用學長與長官身分官兵，以半威嚇的方式勸說同袍每月投資數萬元，但事後劉男卻神隱，官兵投資的金錢也一去不復返，有士兵因此向警方報案，另外也有人向上級單位檢舉，總計遭詐騙金額超過600萬。

陸軍航特部接獲檢舉後進行清查，確認有此事發生，因此結合憲兵進行調查。航特部主任王俊傑少將表示，飛行訓練指揮部所屬少數士官兵，於107年間疑似遭簽約廠商聘用之劉姓員工，以「低投資、高報酬」為餌，參與不當投資；惟劉民後續離職即失聯，致衍生軍民債務糾紛。本部獲悉後，協助渠等提供法律諮詢，輔導向司法機關告發。

航特部強調，少數官兵疑涉不當投資行為，已違反軍風紀維護實施規定，將檢討重懲列汰；另援引為例，持恆加強軍法紀教育、反詐騙及正確理財觀念，以端正品德操守，杜絕類案。

(中時電子報)