導電漿料廠—勤凱科技(4760)因新客戶加入及單價較高的銀漿比重拉高，第1季合併營收達2.49億元，創下單季歷史新高，由於大陸地區全面復工，下游組裝廠需求持續增加，勤凱樂觀看待第2季合併營收，預估第2季出貨量將有不錯的表現。

勤凱主要產品為導電銅漿、銀漿，營收90%以上來自被動元件客戶，新產品太陽能背銀導電漿去年開始出貨並穩定成長中，儘管第1季大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，勤凱營運未受到影響，受惠於被動元件廠補庫存效益，勤凱業績自去年12月開始逐月攀升創新高，並可望因大陸地區全面復工一路旺至第2季。

隨著大陸疫情逐漸趨緩，3月起各地陸續復工，產線逐漸回復，勤凱3月合併營收為8589萬元，月增3.87%，年增98.97%，連續第4個月創下單月歷史新高紀錄，累計第1季合併營收為2.49億元，年成長72.3%，創下單季歷史新高。

勤凱表示，被動元件市場在客戶積極回補庫存，以及訂單流向中國大陸與台灣，帶動導電漿料需求成長，由於原有客戶訂單量增加，且新客戶加入，帶動公司出貨量穩定成長，加上單價較高銀漿比重拉高，讓公司第1季業績未受客戶及疫情影響淡季不淡。

除原有產品外，勤凱5G基地台介質濾波器導電漿持續進行客戶認證中，預期將是公司未來主要成長動能。

根據中國統計局公布的數據，3月份製造業PMI大幅拉高至52，不僅優於預期的45，也較2月的35.7大幅彈升，且重回代表擴張的50之上，製造業景氣快速回升，儘管全球新冠肺炎疫情持續擴散，但宅經濟當道，使得筆記型電腦產業受惠，下游需求持續增加，隨著大陸製造業生產漸上軌道，被動元件客戶稼動率拉高，預計第2季起產業供應鏈正常運轉，加上被動元件訂單流向大陸跟台灣，勤凱表示，公司營運將隨客戶出貨量成長，第2季出貨量可望有不錯的表現。

(時報資訊)