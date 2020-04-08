在封城76天後，武漢解除離漢離鄂通道管控措施，人們可憑湖北健康碼「綠碼」安全有序流動。南方新聞網報導，此時的武漢，街頭人多起來了，店鋪也一家家開門，道路又開始變得擁堵，生活顯得格外親切。

「人要走出來，城市要活起來，我們的武漢在復蘇，市民正滿懷期待，也鉚足了乾勁。」武漢市疫情防控指揮部社區防控組負責人羅平說

隨著武漢解封進入倒計時，大超市、小賣部、鹵牛肉店、水果店、肉圓子店都已經重新開業。菜市場仍然關閉，但在圍欄的缺口內，開起了臨時的蔬菜攤、活魚攤，狹窄的路面甚至堵起了車。

(旺報 )