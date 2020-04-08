美國股市周二大洗三溫暖，早盤受到歐美新冠肺炎確診人數下滑激勵，道瓊指數開盤大漲逾900點，但尾盤遇到賣壓，當日漲點全數吐光，道瓊終場小跌26點，收在22653點。日韓股市今天（8日）開低，隨後跌幅擴大，下跌將近1%；台股早盤上漲30點，站回萬點關卡。

美股道瓊指數下跌0.12％，收22,653.86點。標普500指數下跌0.16％，收2,659.41點。那斯達克指數下跌0.33％，收7,887.26點。費城半導體指數下跌0.47％，收1,585.38點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，目前美股走勢是反彈而不是回升，最主要的關鍵因素是疫情的進展，美國是最後一個爆發疫情的關鍵國家，短期內疫情仍然影響美股表現。

美股持續反彈的前提，是美國4月底居家隔離結束，范振鴻認為，在4月中下旬就可看出，美國是否能達成這個樂觀目標，如果可以達成，美股就不會再次探底或破底，反之就是負向的發展。至於台股部分，范振鴻認為，美股凌晨開高走低，在短線急彈後開始震盪，台股的萬點關卡，也需要時間來測試。

(中時電子報)