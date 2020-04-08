準副總統賴清德晉升阿公了！大兒子賴廷與及媳婦陳筱依於3月底迎接生下男嬰，賴清德今受訪表示，「謝謝大家，謝謝大家的祝福！」

賴清德長子賴廷與2018年娶妻，妻子陳筱依是美國念書時的研究夥伴。（圖/本報資料照，程炳璋攝）

由於賴清德對於家庭隱私非常重視，因此身邊有人並不清楚這件事，這次賴清德當了副總統，就職前晉升阿公級，大家都為他開心。

由於正值新冠肺炎疫情，賴清德無法第一時間看到在美國誕生的「大孫」，賴清德說，只能透過視訊及照片看孫子；雖然只能隔空跟孫子說「Hello哈囉」，還無法親手抱到長孫，但還是相當開心。

賴廷與與學妹陳筱依，兩人在2018年12月30日結婚，當時賴清德對小倆口婚事相當保密，直到前1天才被曝光，雖然賴清德當時擔任行政院長，但婚禮相當低調，只席開20桌，其中男方僅有6桌，其餘都是女方宴請親友。

令人印象深刻的是，賴清德一向拘謹，當天這場婚宴新郎、新娘卻以跳潮舞進場嗨翻全場，相當活潑，賴清德除了祝福他們永浴愛河、白頭偕老，還幽默說「特別是早生貴子，這是身為爸爸的要求，也是行政院長的責任」，台下賓客哄堂大笑。

小倆口婚禮結束後，又回美國繼續攻讀學業，現在也「做到老爸的要求」，增產報國。

(中時電子報)