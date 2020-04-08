為配合「2020新基建」計畫，主要用於數據中心，屬於通信基礎設施建設的光模塊產業，逐漸放量。今年，光模塊也是少數受疫情影響不大卻受益於新基建政策的行業，正在迎來自己的高光時刻。

光收發模塊（簡稱「光模塊」）是光纖通信重要器件之一，作用是「光電轉換」，光模塊發送端將電信號轉換成光信號，然後通過光纖傳送後，接收端再把光信號轉換成電信號。

作為一個中游產品，光模塊行業上有光、電核心晶片，下有雲端廠商或電信設備商等大客戶，成本端壓力大，技術更新迭代快，也並非表面上那麼光鮮。

隨著5G「爆發式」建設啟動， 中國聯通、中國電信此前聯合採購25萬個5G基地台設備；而中國移動發布2020年5G二期無線網主設備集中採購公告，總需求為23.21萬站，但在2019年，中國移動的計畫是建成5萬個基站。也就是說，相對於2019年，中國移動、聯通和電信組成的聯合體採購規模至少擴大到原來的3、4倍；另外，受疫情影響，雲端辦公、遊戲、教育等產業對於大數據中心的建設需求旺盛。

從供需分析，隨著4G後周期到來，電信市場光模塊需求在2016年達到小高峰後，開始出現持續約2年的疲軟，2018年下半年開始逐步回暖，2019年5G開始商用。中信建投研報預計，這將驅動電信市場迎來2至3年的景氣周期。

天風證券通信首席分析師唐海清分析，5G建設拉動光模塊需求，從建設看，相比4G時代，5G需要的基地台數量更多，同時，單個基站需要的高速率光模塊數量也更多；從長期看，5G建設完成後，前述的大量新應用，包括VR／AR、超清影片、物聯網、車聯網、AI、雲端計算等，將帶動網絡流量持續高速增長，光模塊作為承載網絡流量的核心器件，需求將持續受到拉動。

唐海清表示，雲端計算數據中心建設也會拉動光模塊市場。數據中心內部的信號傳輸和數據交換需要大量的光模塊，隨著雲計算的發展，尤其，需要大量的高速率的光模塊，因此從長期看，流量持續增長，帶動數據中心需求持續增長，從而推動相應的高速率光模塊需求持續增長。

(旺報 )