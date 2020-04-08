男星劉至翰去年1月爆出外遇嫩妹，雖事後他否認，但跟第二任妻子Vivi仍離婚，如今又傳出生意失敗欠債5百萬，遭債主爆料他不出來面對，拖累前妻幫善後，而Vivi受疫情影響丟了工作又要還債，身心崩潰，竟在路邊昏倒被送醫。

據《鏡週刊》報導，劉至翰去年爆出外遇台大研究所嫩妹，事後他雖不認，然二婚妻Vivi發了聲明表示「劉先生已有了更好的選擇」，之後離了婚，沒想到事隔1年多還斷不乾淨，劉至翰因投資失利等原因欠債5百萬，簽本票卻避不處理，也對Vivi封鎖所有聯絡方式，離婚後的私人物品、生意上等雜事，都丟包給前妻，如今她又連帶遭逼債，加上情傷未癒及工作壓力，Vivi身心無法負荷，某天竟昏倒在街頭，所幸被路人看見趕忙送醫。

據悉，Vivi原本當直播主開播賣衣服，但生意難做，於是她轉行當導遊，結果發生新冠肺炎，直接沒工作可接，目前無收入，又要被迫承擔前夫的債務，讓債主看不下去出面爆料，覺得她真的無能為力，還透露劉至翰的債主不只他一個，而Vivi在能力範圍內，已幫還數十萬，如今她連生活都成問題，劉至翰卻仍不出面，讓債主大嘆看了難受，喊話：「錢是劉至翰來借的，他是男人的話，就要出來面對處理」。

(中時電子報)