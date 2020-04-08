受到新冠肺炎疫情，餐飲業的生意受到影響，經濟部推出補助方案，支持餐飲業者增加外送服務功能，惟外界擔心補助給外送平台，沒有幫助到餐飲業者，經濟部澄清，這是誤解，因為政府是要求外送平台先不跟餐飲業者收取簽約金，未來再由外送平台代替餐飲業來跟經濟部請款，是要為餐飲業者減省麻煩，補助一樣是在幫助餐飲業者。餐廳可以不用付簽約金就導入外送功能，增加銷售管道。

至於外界關心外送平台價金抽成部分，經濟部表示，已經協助餐飲業者相互整合，團結力量大，來和外送平台協調抽成比例。在打團體戰的模式下，已經有外送業者將抽成比例大幅下降至15%。此外，在經濟部召開產業座談會時，已有業者表示要找其他業者共同合作，提出外送方案，經濟部不僅樂見，也會協助外送國家隊的組成。

經濟部也說明，過去餐飲業者與外送平台業者是依據市場機制簽訂合約，但為避免外送平台業者向上架店家收取過高抽成比例，經濟部已針對外送平台業者服務對象、服務內容、計價方式及抽成比率等進行了解，審核後將對外公開，讓餐飲業者能在資訊透明的條件下進行選擇。

(時報資訊)