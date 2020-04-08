路透預測：人民幣兌美元將開在7.0483元附近 09:132020/04/08 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透8日根據中國外匯交易中心（CFETS）公布的人民幣匯率形成機制進行測算，人民幣兌美元中間價8日預計會開在7.0483元附近，較上日升值約456點。 (旺報 ) #人民幣 #美元 #路透 #元中 #機制 也許您會感興趣 推薦閱讀 資誠：減輕現金流壓力 台商 應善用各國延繳機制 04:092020/04/04 金融．稅務 三星祭大招 救美S20買氣 04:092020/04/04 產業．科技 外匯探搜－第二季經濟療傷 預期美元逆勢偏強 04:102020/04/04 產業特刊 《商情》庫存增加 打壓上周五LME期錫挫近1.8％ 10:002020/04/06 財經 路透預估：人民幣兌美元將開在7.0915元 09:002020/04/07 兩岸 《商情》買盤進場 激勵周一LME基本金屬期貨多數走升 10:002020/04/07 財經 《國際油價》減產會議推遲 周一美油回跌8％ 10:002020/04/07 財經 兩岸熱門新聞 武漢今解封 凌晨起大批人離城 - 兩岸 - 旺報 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 德軍出動！口罩遭美阻劫 柏林請求軍方護送 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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