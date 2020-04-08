據4月7日的車票預售情況，4月8日預計有5.5萬餘名旅客乘坐火車離漢，去往珠三角地區的旅客較多，佔離漢旅客總量4成左右。

據《財經天下周刊》報導，據中國鐵路武漢局集團公司相關部門負責人介紹，4月8日，將有276列旅客列車從武漢地區各站開往上海、深圳、成都、福州、南寧等地，其中武漢地區始發54列。

客運航班方面，飛常準數據顯示，預計4月8日復航當天武漢進出港航班共271架次，進港航班140班，出港航班131班。

(旺報 )