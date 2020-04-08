台中市政府教育局建置線上學習專區，讓學生利用平板進行線上學習。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局因應新冠肺炎疫情，為避免若未來學校大規模停課影響學生學習建置線上學習專區，並全面調查各級學校平板數量；台中市目前有學生1萬8479人家中無平板，扣除教育局可提供的平板尚缺少3275台，期望社會各界與市府共同維護學生受教權益，捐贈平板設備支援，讓所有學生安心學習。

教育局指出，各級學校有1萬2204台平板，教育局將動支賸餘基金再購置3000台；目前已有許多家長協會及團體捐贈，包括台中市大里家長會長協會捐贈53台平板供大里區學校使用，由大里高中管理出借；台中市太平教育發展協會捐贈60台供太平區學校使用，由長億高中管理出借。

市政顧問鄒盛達也捐贈和平區學校40台平板，其他團體也陸續表達捐贈意願，後續將由學校辦理受贈事宜。教育局表示，市府、家長團體及校長們期盼社會各界踴躍捐贈平板，讓學生如遇停課期間都能透過線上學習維持學習進度，教育局及學校將於適當場合公開表揚致謝。

教育局強調，欲捐贈平板的企業、團體及民眾，可電洽教育局04-22289111分機54220徐小姐協助媒合學校，讓學生學習不中斷。

(中時 )