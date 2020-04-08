櫃買系列業績發表會，昨（7）日「生技醫療」主題的訊聯（1784）、創源（4160）、樂斯科（6662）之後，今（8）日由「精緻生活」主題的大綜（3147）、志豐（3206）、崇友（4506）等3家上櫃公司接續登場，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，為展現櫃買市場多元特色，8日邀請3家在各領域有不錯表現的「精緻生活」主題公司，分別為電腦系統整合服務廠商大綜、台灣第一家專業電聲公司志豐、及國內前三大電梯製造銷售廠商崇友等。本次是於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可至線上觀看掌握上櫃公司最新業績表現。

接續本周第三場業績發表會是4月9日「富櫃200（一）」主題，網龍（3083）、宜鼎（5289）、聖暉（5536）等3家上櫃公司。櫃買中心提醒指出，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人可於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題，各場次都有錄製影音檔，可查詢櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁＼最新訊息＼櫃買影音」）。

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