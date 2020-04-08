49歲資深女星林玉紫曾演出《玫瑰瞳鈴眼》、《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》等類戲劇，是許多觀眾經常看見的熟面孔。但看似光鮮亮麗的外表下，其實林玉紫有一段窮困的童年；她透露，以前家裡很窮，即使肉長蛆，爸爸依舊洗一洗煮給他們吃，因為肉對他們一家人來說很珍貴。

林玉紫育有一女萱萱，由於童年的陰影，讓她立志要加倍努力賺錢，給女兒一個好的生活與未來。林玉紫在節目《命運好好玩》提到，小時候向親戚承租一個小房間，全家人擠在一塊兒，家裡沒有電視、冰箱，所以爸爸買了三層肉回家，沒有地方可以冰。

林玉紫回憶，當時是夏天，肉沒放在冰箱就長蟲，上面還爬滿蛆，但爸爸還是煮給小孩吃，因為對於一家人來說，肉很珍貴，可以吃到肉就覺得很滿足了，自然也捨不得丟掉。她說，「小時候看見同學吃麵包就覺得很羨慕，那是同學的點心，而我們家卻是連正餐都吃不飽。」也讓她下定決心，有能力後，一定要努力賺錢。

林玉紫表示，稍微懂事後就會跟著父親到工地打工，撿水泥袋子、拿磁鐵吸地上的鐵釘或者挑磚頭，總之只要能賺點小錢，什麼都做，「因為真的窮怕了。」她透露，至今仍長期為錢所苦，也發現沒有男人可以給足她安全感，所以只要有活動、拍戲等什麼都接，還是靠自己最好。

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(中時電子報)