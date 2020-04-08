翻拍臉書

高雄市長韓國瑜8日上午委由葉慶元律師到台北行政法院遞狀，聲請對罷免案停止執行，前環保署副署長、知名行政訴訟律師詹順貴在臉書呼籲，「針對韓國瑜律師提出的法律主張，罷韓團體一定要好好加強論述，不能掉以輕心。」

詹順貴表示，罷韓案，因韓國瑜聲請停止執行，開始進入法律攻防了；昨天高雄市選委會宣布罷韓提案成立，韓國瑜的律師立即表示將向法院聲請停止執行，顯見他們針對第一階段發起罷免時期的適法性質疑(也是私下一直擔憂的)與論述，早就準備好了。

(中時 )