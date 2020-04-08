韓國瑜罷免案法律攻防 律師詹順貴很憂心 09:242020/04/08 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 翻拍臉書 高雄市長韓國瑜8日上午委由葉慶元律師到台北行政法院遞狀，聲請對罷免案停止執行，前環保署副署長、知名行政訴訟律師詹順貴在臉書呼籲，「針對韓國瑜律師提出的法律主張，罷韓團體一定要好好加強論述，不能掉以輕心。」 詹順貴表示，罷韓案，因韓國瑜聲請停止執行，開始進入法律攻防了；昨天高雄市選委會宣布罷韓提案成立，韓國瑜的律師立即表示將向法院聲請停止執行，顯見他們針對第一階段發起罷免時期的適法性質疑(也是私下一直擔憂的)與論述，早就準備好了。 (中時 ) #律師 #韓國瑜 #法律 #執行 #罷免案 也許您會感興趣 推薦閱讀 扣押財產、限境或管收 鐵腕催收 04:102020/04/04 生活新聞 高雄幸福川變「綠豆湯」 網：韓國瑜上台才被說髒… 09:012020/04/05 政治 更想罷韓竟是國民黨 地方人士直言：很焦慮 13:552020/04/05 政治 「罷韓」這2件事若成真…韓國瑜啟動B計畫？！ 13:042020/04/06 政治 不滿延會 罷韓團體議會掛牌封「國瑜市議會」 13:482020/04/06 政治 高市議會延不延 扯上韓國瑜 04:102020/04/07 地方新聞 曝韓有B計畫 罷韓團體遭噓：悲哀啊！ 10:312020/04/07 政治 高雄0本土病例 網：承認是韓國瑜功勞很難嗎？ 11:012020/04/07 政治 楊秋興涉妨害名譽出庭 證實為韓國瑜提告 15:142020/04/07 政治 韓國瑜擬聲請停止罷免 韓粉憂：這一步很危險 08:442020/04/08 政治 社會熱門新聞 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 新北市議員王淑慧涉貪汙400萬 聲請羈押禁見 - 社會 摸摸茶店鬧鬼壓不住 竟驚動王爺借兵親臨 廁所挖出不明屍骨 - 社會 韓國瑜罷免案法律攻防 律師詹順貴很憂心 - 社會 裸女圍條浴巾在飯店點了泡麵還幹了這事… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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