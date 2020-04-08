4月7日晚間，愛奇藝遭Wolfpack Research做空。澎湃新聞報導稱，Wolfpack Research在其網站發佈的報告顯示，愛奇藝早在IPO之前便存在欺詐行為，且涉嫌財務造假。做空機構渾水稱，它幫助了Wolfpack Research調查愛奇藝。

受此消息影響，愛奇藝盤中股價曾下跌近10％後又回升。

4月8日淩晨，愛奇藝方面回應稱，關於機構發表質疑愛奇藝的報告，其引用資料與結論嚴重失實，與實際情況不符，對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權力。

(旺報 )