愛奇藝被做空機構指涉嫌財務造假 09:432020/04/08 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛奇藝遭Wolfpack Research做空。(取自網路) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月7日晚間，愛奇藝遭Wolfpack Research做空。澎湃新聞報導稱，Wolfpack Research在其網站發佈的報告顯示，愛奇藝早在IPO之前便存在欺詐行為，且涉嫌財務造假。做空機構渾水稱，它幫助了Wolfpack Research調查愛奇藝。 受此消息影響，愛奇藝盤中股價曾下跌近10％後又回升。 4月8日淩晨，愛奇藝方面回應稱，關於機構發表質疑愛奇藝的報告，其引用資料與結論嚴重失實，與實際情況不符，對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權力。 (旺報 ) #機構 #報告 #空機 #財務 #涉嫌 也許您會感興趣 推薦閱讀 職場達人－國泰證期顧問處經理 蔡明翰擁CFA證照 市場投資眼光獨到 04:102020/04/04 產業特刊 桃市運動會 市長盃龍舟賽停辦 04:102020/04/04 地方新聞 人事異動站 3月27日至4月2日 04:092020/04/05 產業．科技 錢途茫茫！梅根哈利心慌了 08:402020/04/05 國際 財務造假惹議 瑞幸咖啡致歉 16:432020/04/05 財經 三方向掌握IFRS財報要訣 04:102020/04/06 產業特刊 《店頭市場》上櫃公司108年度財務報告形式審閱結果出爐 08:352020/04/06 財經 捷敏、茂林4/10於證交所舉行KY線上法說會 11:202020/04/06 財經 受瑞幸財務造假影響 傳瑞信退出微醫香港IPO 04:102020/04/07 全球財經 捷敏、茂林 4／10線上法說 04:102020/04/07 證券．權證 兩岸熱門新聞 武漢今解封 凌晨起大批人離城 - 兩岸 - 旺報 任志強落馬 涉嚴重違紀違法遭查 - 兩岸 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 - 兩岸 美陷泥淖 陸專家籲適度對台動武 - 焦點新聞 - 旺報 德軍出動！口罩遭美阻劫 柏林請求軍方護送 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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