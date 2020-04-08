台62線道東向靠近基隆暖暖方向，早上驚傳發生一起一死二傷的重大車禍。（讀者提供／吳康瑋基隆傳真）

台62線道東向靠近基隆暖暖方向，早上驚傳發生一起一死二傷的重大車禍。（讀者提供／吳康瑋基隆傳真）

台62線再傳死亡車禍！一名黃姓女子於8日上午6點多駕駛著自小客貨車行經台62線東向8.3公里處時失控自撞中央分隔島，衝擊力道太大，導致後座一名男子當場死亡，而黃女及副駕駛座的劉男都受重傷，警方仍在調查確切的肇事原因。

警方在上午6點38分時接獲通報指出，台62線東向靠近基隆暖暖區的路段發生翻車事故，警消到場發現後座一名男性乘客被壓在車底，但頭部已破裂明顯死亡，而副駕駛座24歲劉姓男子則左手掌骨折。

警方說，到場時駕駛43歲的黃女僅手腳受到擦挫傷，警消立即將2人送醫治療，而黃女經初步包紮後則到基隆市警局交通隊製作筆錄，以還原事發經過，而這起車禍也造成回堵，現場已於上午8點多回復全線開放通行。

警方指出，黃女經酒測後，沒有酒精反應，警方初步調查，黃女上午開車載著2名男子要到九份工作，黃女供稱，事發當時方向盤突然失控才會釀成這起事故，不過，確切肇事原因仍有待警方進一步調查後才能釐清。

(中時 )