全球線束廠—貿聯-KY(3665)正式完成對新加坡商Speedy Industrial Supplies Pte Ltd(以下稱Speedy Industrial)的100%股權收購案，營收獲利將自2020年4月7日起正式認列，成為貿聯集團事業體一員，受到全球各國採取封城封國防疫措施、導致客戶關廠影響，貿聯-KY保守看待第2季營運，初估第2季營運將較第1季下滑。

貿聯-KY近幾年積極進行垂直整合，陸續啟動併購案，2月20日與新加坡商Speedy Industrial簽署股權買賣契約，以新加坡幣6500萬元現金收購Speedy Industrial100%股權，此收購案於4月7日完成。

Speedy Industrial成立於1987年，生產基地位於新加坡和馬來西亞，營運辦公室設於新加坡。主要提供工業用之電子製造服務(EMS)解決方案，產品涵蓋線束組裝、電路板模組、機台系統組裝、電機系統組裝等一站式服務，應用領域在半導體設備、醫療設備、工業精密設備，客戶遍及亞洲、美國，以及歐洲，公司在2019會計年度營收約為新加坡幣3140萬元，員工約250人，此項收購案不但強化了雙方高度互補的客戶基礎，也為貿聯增添新加坡與馬來西亞兩處生產基地。

貿聯-KY表示，隨著SpeedyIndustrial優秀團隊的加入，雙方整合後可望在全球發展、客戶服務與技術融合相互合作，加速工業用領域的業務拓展，貿聯將透過此一收購案擴增半導體設備、醫療設備客戶，及延伸電子製造服務能力、穩固全球價值鏈的地位，實現全球在地生產，為股東開創更高的長期價值。

貿聯-KY自結3月合併營業收入為16.57億元，年減12.72%，累計第1季合併營收為49.49億元，年減9.54%。

就各產品來看，貿聯-KY資訊類產品因「在家工作」潮拉動筆電周邊配件連接需求，後續出貨轉強；車用線受美國政府管控疫情，出貨因客戶生產基地暫時關閉而減少；電器產品雖然3月出貨恢復正常，但4月開始部分客戶通知延後出貨；工業產品因馬來西亞政府為管控疫情，暫時關閉工廠兩週，影響出貨，惟月底已恢復部分產線；至於醫療產品則出貨略增。

貿聯-KY表示，新冠肺炎疫情於歐美、東南亞等地區加速蔓延，各國政府為減緩疫情，相繼限制群聚活動，其中包含工廠停工等，導致供應鏈上下游產出不穩定，保守看待第2季營運。

(時報資訊)